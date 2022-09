Tempo: semana vai ser chuvosa em Niterói

Apesar da semana começar com sol, o tempo fica instável nos próximos dias, de acordo com o portal meteorológico Climatempo. Nesta segunda-feira (19), não chove e a temperatura deve chegar aos 26 °C e a mínima aos 14 °C.

Na terça-feira (20), o tempo vira à noite e a chuva toma conta da cidade, a máxima deve chegar aos 28 °C e a mínima aos 16 °C. No resto da semana, o tempo continua chuvoso. Apenas no final de semana as chuvas cessam, com sol e poucas nuvens, as temperaturas ficam em torno de 19 °C e 24 °C.