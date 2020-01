Tempo seco aumenta riscos de incêndio em vegetações

Bombeiros precisaram controlar um incêndio em lixo no final da manhã desta quinta-feira (09) no Centro de Niterói, próximo a um terreno abandonado. No mesmo instante, Niterói elevou o alerta de risco de fogo em vegetação e a principal recomendação da Defesa Civil é exatamente essa: não colocar fogo em lixo. Segundo dados do Inpe, até ontem, foram registrados 66 focos de incêndio em todo o Estado.

De acordo com a Defesa Civil de Niterói, as elevadas temperaturas, juntamente com a falta de chuva significativa nas últimas 72 horas e previsão de baixa umidade relativa do ar (valores em torno de 40%) elevam o risco de fogo para médio.

Ontem, o Corpo de Bombeiros informou que precisou controlar um incêndio na Avenida Visconde do Rio Branco em uma pilha de lixo. A queima urbana é prática proibida por diversas leis, onde o infrator pode responder a processo na Justiça, podendo ser multado e em alguns casos, até preso.

Em agosto de 2019 um incêndio em uma pequena pilha de lixo em Charitas foi suficiente para devastar boa parte da vegetação em cima do Túnel Charitas-Cafubá. Por conta do tempo seco, se alastrou pela vegetação. Foram necessárias duas equipes da corporação, além de agentes da Defesa Civil, que utilizou um drone para monitorar os pontos de foco de incêndio, para controlar as chamas.

“Quem provoca incêndio está sujeito a pagar multas altas ou até mesmo ser preso, dependendo das consequências dos seus atos. Por isso, a conscientização é dever de todos. É ideal que a população ajude a denunciar este crime por meio do telefone de emergência da Policia Militar (190). Não há recompensas, mas o que vale é a colaboração de cada cidadão para a preservação do meio ambiente”, esclareceu o Corpo de Bombeiros.

Outra recomendação também, mas muitos insistem: soltar balões, o que também é proibido por lei. Eles podem cair sobre residências e acabar ferindo pessoas, mas também podem cair em matas provocando queimadas que destroem toda a vegetação. Mas práticas que podem ser consideradas normais por alguns, podem ser o estopim para um incêndio, como jogar ponta de cigarro acesso próximo à vegetação. Com a baixa umidade até essa pequena fonte de fogo pode se tornar um grande incêndio. Em caso de emergência a população pode ligar para os telefones: 199 ou 2620-0199.