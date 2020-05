“Tempo em que passei na Alerj foi de aprendizado”, disse Bagueira em sua volta à Câmara

O vereador Paulo Bagueira (SD) retornou ao seu mandato na Câmara de Niterói e participou da sessão legislativa desta quinta-feira (28). Ele agradeceu o apoio que sempre teve dos colegas vereadores, disse que durante o período de quase um ano em que esteve como deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) cumpriu o seu dever de atuar em prol da melhoria da qualidade de vida dos fluminenses e que sua volta à Câmara se deu por uma decisão judicial.



“Para mim é uma alegria retornar a essa Casa e rever meus colegas de tantos anos. O tempo em que passei na Alerj foi de aprendizado e de muito trabalho. Acredito que contribuí para o desenvolvimento do Estado, para aprovar leis de enfrentamento à pandemia e, principalmente, a ampliação do diálogo entre o Estado e o município de Niterói”, disse ele.



Bagueira foi saudado pelos vereadores que participaram da sessão, que unanimemente se solidarizaram com o seu retorno. “O seu retorno é um ganho para Niterói e uma perda para o Estado”, disse o vereador Beto da Pipa (PL). O vereador Luiz Carlos Gallo (Cidadania) destacou a harmonia e liderança de Bagueira que por seis vezes foi eleito presidente da Câmara de Niterói.

Paulo Eduardo Gomes (Psol) destacou a relação fraterna que mantém com Bagueira e Leonardo Giordano (PcdoB) destacou a importância da presença de Bagueira no parlamento municipal.



Na sessão de hoje, a Câmara aprovou a mensagem do prefeito Rodrigo Neves (PDT) que prevê o uso de parte do Fundo de Equalização da Receita (Poupança dos Royalties) no combate ao novo coronavírus. Bagueira acompanhou o voto favorável da maioria que aprovou a proposta por 14 votos a favor e duas abstenções.