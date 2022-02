Tempo em Niterói esquenta neste final de semana

Depois do tempo instável durante o mês de janeiro, parece que fevereiro vai seguir do mesmo jeito, apresentando cara de verão: sol, calor e pancadas de chuva. De acordo com o Climatempo, não há nenhuma massa de ar seco, por enquanto, prevista para a região. Por isso a umidade continua na atmosfera e as pancadas de chuva ainda persistem, principalmente a tarde e noite.

Em Niterói, neste sábado (5), o calor intenso vai começar logo pela manhã, com máxima de 34º, mas durante a tarde e a noite, o tempo deve virar. Com probabilidade de 83% para ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite na Cidade Sorriso. Quem quer ir a praia, deve aproveitar a manhã também no domingo (6), pois apenas no começo do dia não deve chover. A tarde e a noite deve ocorrer pancadas de chuvas isoladas na cidade. A máxima fica em torno de 35º C e a mínima em 26º C.

Já em Araruama, onde ocorre o campeonato de kitesurf este final de semana, o tempo deverá ficar instável. No sábado (5), com ventos moderados de até 35 km/h, pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima temperatura deve chegar à 33º C, e a mínima, 23º. Já no domingo (6), permanece da mesma forma, com pancadas de chuva à tarde e à noite e ventos que podem chegar até 35 km/h. A máxima, deve chegar a 34º, e a mínima, 23º.

Em São Gonçalo, final de semana de muito calor, a máxima deve chegar a 36º. Os gonçalenses pela manhã vão encarar em um dia de sol bem quente, mas à tarde e à noite devem enfrentar pancadas de chuva, a mínima deve chegar a 24º.

jatribuna@gmail.com