Tempo de travessia na ponte Rio-Niterói é de 40 minutos nesta quarta-feira

O feriado e as comemorações para o carnaval chegaram, mas junto com eles veio o tão temido e esperado engarrafamento. Quem pretende passar pela ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, já pode se preparar, porque o tempo de travessia é de 41 minutos, na tarde desta quarta-feira (20).

Além do carnaval, os cariocas vão poder aproveitar o feriado de Tiradentes, comemorado nesta quinta-feira (21) e o de São Jorge, celebrado no sábado (23). Algumas pessoas conseguiram folga neste feriadão e nessas horas, uma das primeiras opções do carioca é curtir a Região dos Lagos.

Diante disso, a Via Lagos preparou um esquema especial de trânsito para esses quatro dias, principalmente para quem passa pela RJ-124. Segundo a concessionária responsável pela estrada, a previsão é que 170 mil veículos passem pela via até o dia 25 de abril (abaixo fluxo diário), sendo a quarta (20) e a sexta-feira (22) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 28 e 29 mil veículos, respectivamente.

A CCR ViaLagos opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via, painéis luminosos e três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate. Duas bases estão localizadas no sentido Região dos Lagos, nos quilômetros 21,5 (Rio Bonito – ao lado da praça de pedágio) e 40,5 (Araruama); e uma no sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 56 (São Pedro da Aldeia).