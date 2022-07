Tempo continua claro nesta quinta (7) em Niterói

Nesta quinta-feira (07), o sistema de alta pressão segue atuando sobre a cidade, com céu claro a parcialmente nublado ao longo do período. De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados.

As temperaturas vão permanecer estáveis e a umidade relativa do ar poderá apresentar valores abaixo de 30% no período da tarde destes dias. A máxima temperatura deve chegar a 32 °C e a mínima em 18 °C.