Tempestade no Sul da Bahia deixa 25 municípios em situação de emergência

Equipes da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia (Seinfra) estão trabalhando desde o início desse sábado (11) para reparar um trecho da BA-284, rodovia que faz a ligação entre Itamaraju e o distrito de Alho. Esse é o quarto dia em que as fortes chuvas estão provocando estragos na localidade.

Uma verdadeira Força Tarefa foi iniciada para salvar vidas, levar socorro às comunidades e liberar acesso nas rodovias atingidas pelos temporais. São cerca de 80 militares do Corpo de Bombeiros, além de alunos e instrutores de cursos de salvamento, que ajudam no resgate de vítimas.

Em Jucuruçu, com a ajuda da população, foram improvisados acessos para as viaturas distribuírem cestas básicas. A circulação de veículos no km 10 da BA-284, próximo ao acesso do distrito de São Paulino, entre o entroncamento da BR-101, em Itamaraju, e o distrito de Alho, já está totalmente liberada. Já no km 17 os trabalhos começaram com ajuda de uma escavadeira e o trânsito no local continua interrompido.

Em outra rodovia importante, a BR-489, no trecho entre Itamaraju e Prado, entre os kms 02, 13 e 13 a estrada está interditada por causa do rompimento da pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os municípios afetados no extremo sul são: Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçú, Medeiros Neto, Mucuri, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda. No sul são: Mascote, Itacaré, Itabuna, Ilhéus, Canavieiras, Camacan e Belmonte. Em outras regiões, tem também Apuarema, Conceição do Almeida, Caetanos, Encruzilhada, Ibicuí, Ipiaú, Itambé, Itaquara, Jequié e Macarani.