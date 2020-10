Tempero Carioca na Sala Nelson Pereira dos Santos

Neste sábado, 24 de outubro, às 19h, as redes sociais da Sala Nelson Pereira dos Santos apresentam o grupo Tempero Carioca, que traz um repertório de sambas clássicos, além de músicas do CD próprio “Se o samba me chamar”, lançado em 2017. Autêntico representante do samba carioca, o grupo em 16 anos de estrada participou de vários projetos culturais levando ao público a obra de grandes compositores da música popular brasileira. Gravado ao vivo no palco da Sala, mas sem a presença do público, a apresentação pode ser acompanhada pelas redes sociais @salanelsonpereiradossantos.

Na live, serão apresentados sambas de bambas como Dona Ivone Lara, João Nogueira, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Almir Guineto, Luiz Carlos da Vila, Martinho da Vila, Delcio Carvalho, Wilson Moreira, Zé Luiz do Império, Nei Lopes, entre outros.

Formado por Jorge Agrião (pandeiro e voz), Evandro Lima (violão de sete cordas), Marcelo Pizzott (percussão e voz), Marquinho Basílio (percussão), Marquinho China (pandeiro e voz), Nelci Pelé (percussão) e Serginho Procópio (cavaco e voz), o Tempero Carioca tem como referência grandes nomes do gênero como Silas de Oliveira, Monarco, Cartola, Candeia e Nelson Cavaquinho.