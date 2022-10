Temperaturas devem subir nesta quinta-feira (20)

Nesta quinta-feira (20), de acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, haverá predomínio de céu parcialmente nublado ao longo do dia e não há previsão de chuva. As temperaturas devem subir, com máxima de 33 °C e mínima de 20 °C.

Na sexta-feira (21), áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera voltam a atuar sobre a cidade, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os ventos vão estar fracos a moderados e as temperaturas devem continuar estáveis. Elas variam entre 21 °C e 32 °C.