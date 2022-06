Temperatura sobe e sexta-feira será de calor em Niterói

O clima em Niterói promete esquentar. A mínima chega aos 15ºC e a máxima atinge os 27ºC com ventos de até 12 km/h. A sexta-feira (17) será de sol com algumas nuvens mas sem possibilidade de chuva.

De acordo com o ClimaTempo, em todo o estado do Rio de Janeiro, a sensação de frio durante a madrugada e manhã continua na sexta-feira (17). As temperaturas se elevam durante a tarde de sexta-feira (17), por conta do efeito da pré-frontal. máxima deve chegar aos 29°C na capital do Rio. Ou seja, o efeito pré-frontal no Rio de Janeiro vai ajudar a elevar as temperaturas na tarde de sexta-feira (17) em boa parte do estado, e a frente fria provocará chuva sobre o Rio de Janeiro somente a partir da tarde do sábado (18).

O efeito pré-frontal é a intensificação dos ventos do quadrante norte, que traz um ar mais quente da Região Norte e Centro-Oeste do país para as áreas do Sudeste. Neste caso, a intensificação do vento se deve à aproximação de frentes frias.