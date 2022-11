Temperatura em Doha estará igual à de Niterói na hora do jogo do Brasil

O Catar é conhecido pelas suas altas temperaturas, em razão disso o período de realização da Copa do Mundo teve que ser mudado para o final do ano, quando o calor é menos intenso. Hoje (28), no jogo do Brasil, que vai ser realizado às 13:00, a temperatura em Doha será a mesma de Niterói.

Com 28°C, Niterói e Doha compartilham a mesma temperatura hoje, de acordo com o site de meteorologia AccuWeather. No entanto, em Niterói, pode haver bancadas de chuvas isoladas no período da tarde e noite.

O Catar, que é um país desértico, praticamente não há as quatro estações do ano. O clima é quente e seco, no auge do calor, as temperaturas podem atingir 50 °C.