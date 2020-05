Temperatura despenca em Niterói e chega aos 19ºC em Icaraí

Nessa quinta-feira (07) foi de muito frio e chuva em todo o Rio de Janeiro. EmNiterói, na Região Metropolitana, a temperatura abaixou muito e o niteroiense teve que tirar os casacos do armário. A mínima chegou aos 18ºC e aliado ao forte vento e chuva deixou a sensação térmica ainda mais baixa. O mar também teve ressaca, com ondas de até 2,5 metros, que deve durar até o próximo sábado (08), mas mesmo assim o Clima Tempo considera a passagem do ciclone extratropical na costa do Sul e do Sudeste do Brasil não tão forte como o da semana passada.



A madrugada da quinta-feira (07) foi de muita chuva, vento e frio. No termômetro da Praia de Icaraí, na altura da Reitoria da UFF, o termômetro chegou aos 19ºC na primeiras horas da manhã de ontem. Para hoje a mínima chega aos 17ºC e a máxima aos 22ºC, no final de semana , sábado, a mínima pode chegar aos 15ºC e a máxima aos 25ºC e no domingo (10) a mínima pode chegar aos 15ºC e a máxima 26ºC .



De acordo com o Clima Tempo a agitação marítima é causada pelo deslocamento de um novo ciclone extratropical, segundo a passar pela costa da Região Sul do Brasil em apenas uma semana. A Marinha do Brasil já emitiu alertas para ressaca entre o litoral do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. No dia 8 de maio, agitação no mar diminui, mas ainda será sentida em alguns locais.