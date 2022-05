Tem um verão no meu outono

O verão acabou em 20 de março deste ano. Nem parece. Ao longo do mês de abril, as praias niteroienses continuaram cheias por conta do tempo quente e seco, o que elevou as temperaturas em pleno outono. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a causa para o fenômeno foi o fim antecipado do período chuvoso.

A reportagem de A TRIBUNA conversou com Naiane Araújo, meteorologistado Inmet. Ela explicou que, com o fim antecipado das chuvas, a nebulosidade, que “segura” a elevação da temperatura, foi menor no litoral central brasileiro, o que provocou a disparada nos termômetros. Ela frisou que isto é algo que pode acontecer durante a transição entre verão e inverno.

“Na verdade, o que a gente percebeu, em toda essa área central, foi a diminuição das chuvas no mês de abril. O período seco se antecipou um pouco. Não houve nebulosidade. Se o predomínio for da massa de ar mais seca as temperaturas disparam mesmo. Na transição para o inverso isso pode acontecer. Houve uma ligeira antecipação do período mais seco”, afirmou.

Ainda de acordo com a meteorologista, a perspectiva do Inmet para o mês de maio é de temperaturas dentro na normalidade no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Com a passagem de frentes frias, pode até haver chuvas moderadas. Sem isso, a tendência é de manhãs mais frias com breves elevações de temperatura aos finais das tardes.

“No Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo está tudo girando em torno da média. Eventualmente quando chega uma frente fria um pouco mais intensa há virada de tempo, dá aquela chuvinha com mais destaque para o frio. Não havendo a passagem fica nesse padrão. Dando certa esquentadinha no período da tarde”, prosseguiu.

No entanto, o litoral paulista, até o norte do Paraná, deve passar por um final de outono e inverno mais secos porque a previsão de chuvas está ligeiramente abaixo da média. Por fim, ela destaca que essas oscilações são normais. A meteorologista ainda destaca que, no mês de maio, é comum que haja redução no volume de chuvas.

“Ao longo dos anos a gente vê essas oscilações. Nem sempre é algo dinâmico. Há oscilações anuais. Tem anos em que o período seco começa mais cedo e em outros demora um pouco. Para maio, são esperadas algumas oscilações. Em São Paulo, na porção sul, há uma tendência de chuvas ligeiramente abaixo da média, Lembrando que é um mês em que há diminuição de chuvas”, completou.

Comércio faz a festa

Com os dias quentes sendo mais comuns, quem agradece é o comércio das regiões praianas. Jorginho de Itaipu possui um bar na praia, que fica na Região Oceânica de Niterói, comemorou o movimento em alta. “A esperança é que tenha movimento neste final de semana porque está bem quente, embora seja final de mês. Final de semana tem ficado movimentado”, afirmou.

Foto de Caíque Fellows