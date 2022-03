Telegram adere ao programa do TSE contra desinformação

Foi assinado pelo Telegram nesta sexta-feira (25) o termo de adesão ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no Âmbito da Justiça Eleitoral. A parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem o objetivo de combater a desinformação e conteúdos falsos relacionados ao processos eleitoral, assim como o sistema eletrônico de votação.

Agora, pelo acordo, o aplicativo de mensagens se compromete a manter o sigilo necessário sobre as informações a que tiver acesso no âmbito do TSE. Somente, se tiver autorização em sentido contrário do tribunal. A assinatura não tem implicações financeiros entre as partes.

Outras empresas de tecnologia participam do programa: Google, WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok e Kwai, além de agências de checagem, partidos políticos, entre outros.

Além do combate a desinformação, o programa promovido pelo TSE também tem como intenção ampliar a divulgação de informações oficiais sobre as eleições de outubro. Exclusão de conteúdos inverídicos, considerados perigosos ao curso das eleições, também fazem parte do acordo.

A parceria aconteceu depois que o Telegram nomeou seu representante no Brasil. O advogado Alan Campos Elias Thomaz responde pela empresa de tecnologia, medida que ocorreu após o bloqueio do funcionamento do aplicativo no país.