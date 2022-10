Telecentro do Terminal oferecerá vagas de emprego

O Telecentro do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, passará a oferecer vagas de emprego. No último final de semana, o espaço foi transferido, em caráter provisório, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação ao Conselho Deliberativo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CODEMTER), pelo período de um ano.

De acordo com o Município, o espaço, sob gestão do CODEMTER, será explorado exclusivamente para ações do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), no Projeto Municipal de Geração e Garantia no Trabalho Emprego e Renda de Niterói. A gestão e o custeio referente ao imóvel caberão ao Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (FUMTER).

Serão oferecidos serviços de busca de vagas de emprego e agendamento de entrevistas com possíveis empregadores além de outras ações como a oferta de capacitação para trabalhadores, por exemplo. A medida é válida por um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano. O Telecentro fica na Avenida Visconde do Rio Branco, sem número, loja 26.