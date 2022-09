Tecnologia de ponta: Niterói ganhará mais 50 câmeras inteligentes

Por Íngrid Bianchini

Fotos: Lucas Benevides

O monitoramento do município de Niterói que já conta com 522 câmeras, utilizadas na vigilância 24 horas do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), ganhará um reforço com mais 50 equipamentos, com tecnologia de ponta, que serão instalados em pontos estratégios, auxiliando no combate à criminalidade.

Atualmente o cercamento eletrônico conta com 70 câmeras inteligentes, capazes de captar em segundos a placa de um veículo ou fragmentos que estejam envolvidos em algum tipo de ocorrência. Contudo as novas aquisições devem ser instaladas em breve na cidade, em um planejamento que inclui ruas de todas as regiões que sejam avaliados como prioritários de acordo com as análises de possíveis manchas criminais.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública também colocará neste semestre, um pacote de medidas que inclui: boletim eletrônico de ocorrências, utilização de quadriciclos e bicicletas eletrônicas pela Guarda Municipal, além de estudar a ampliação do uso de tecnologia de ponta (Projeto Cisp 2.0), com aperfeiçoamento do software, visando a modernização do Centro para a próxima década.

Nos sete anos completados em agosto, o Cisp, ultrapassa a marca de 200 mil tendimentos pelo 153. Uma ferramenta de apoio que à população que possui para diversas demandas, com crimes elucidados, veículos recuperados e criminosos presos em ações orientadas pelos guardas municipais que operam no setor. Foram mais de 2.500 exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também da inteligência do órgão.

O atendimento também orienta na área assistencial, em situações como: resgate de animais, auxílio ao Samu, ordenamento urbano, trânsito, serviços operacionais da prefeitura, denúncias de posturas ou ambientais e atendimento a serviços da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

Todas essas ações são parte do Pacto Niterói Contra a Violência, política pública de segurança do município e que conta com 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada.

“Niterói é um exemplo. A cidade se planejou, e através das ações implementadas pelo Pacto Niterói Contra a Violência, ampliamos a atuação do Cisp, unindo a tecnologia e o operacional que fica lá na ponta, com nossas equipes de rua. A população hoje sabe que tem esse apoio. Utilizamos dados consolidados para implantarmos nossas ações”, explicou Paulo Henrique de Moraes, secretário de Ordem Pública de Niterói.

Além disso, durante a pandemia do coronavírus, o Cisp orientou a população sobre os pontos de atendimento disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e os auxílios sociais e econômicos desenvolvidos pela Prefeitura de Niterói.

“Hoje, o Cisp está integrado às principais forças de segurança do Brasil. Registramos ações bem sucedidas com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, apoiando esses órgãos em casos de veículos que vinham transportando drogas de outros estados. Com a Polícia Federal, por exemplo, auxiliamos em casos de assalto aos entregadores dos Correios. Vamos continuar trabalhando para servir com excelência a população de Niterói, agregando novas tecnologias, novos profissionais e trazendo mais agências para fazer parte dessa integração de sucesso”, explicou o inspetor Nilson Cunha, diretor do Cisp.

Os quadriciclos serão incorporados ao patrulhamento para dar apoio à Operação Verão “eles ajudarão a monitorar os locais com mais rapidez dando um atendimento ainda melhor para a população e também integrado com o sistema do Cisp através da rapidez e tecnologia”, explicou o inspetor Paulo Brito.

Outro investimento da secretaria para otimizar tempo e facilitar os atendimentos de ocorrências, são as aquisições de 300 aparelhos smartphones com antivírus e adaptações para as motocicletas. Estes estarão integrados ao Sistema Cisp.

O Cisp integra as forças de segurança estaduais, federais e municipais, além do Corpo de Bombeiros, NitTrans e Defesa Civil, e proporcionou a maior redução de criminalidade que já havia sido registrada na cidade nos últimos 20 anos, chegando a reduzir em mais de 80% alguns indicadores como furtos, roubo de veículos, letalidade violenta, entre outros. ele é operado por guardas municipais treinados, além da presença de um policial militar e um integrante do Programa Segurança Presente.