Técnico Jorge Jesus deixa o Flamengo

O treinador Jorge Jesus está deixando o Flamengo para assumir como técnico do Benfica. A informação, que vários veículos de imprensa de Portugal já haviam veiculado sobre a saída do treinador, foi confirmada na tarde dessa sexta-feira (17) e Jorge Jesus deve seguir para Lisboa nesse fim de semana, após uma reunião já marcada com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim para essa tarde.

Segundo as notícias, o treinador de 65 anos fechou um acordo válido por três temporadas e embora ainda não esteja confirmada, a saída deve ser oficializada nas próximas horas. Procurado, o Flamengo informou que não foi comunicado pelo treinador a respeito e preferiu não se pronunciar além disso.