Técnica de enfermagem flagrada furtando dose da vacina contra Covid-19 em posto de Saúde de São Gonçalo

Uma técnica de enfermagem, identificada como Luciana Soares dos Santos, foi presa, na terça-feira (13) acusada de peculato, por furtar ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19, num posto de Saúde, no bairro Neves, em São Gonçalo. A profissional foi flagrada por agentes do Programa São Gonçalo Presente.

De acordo com informações, Luciana teria escondido uma seringa com imunizante CoronaVac no interior de um recipiente com gelo e alegou que estaria juntando restos de vacina para fazer uma aplicação do marido. La foi surpreendida ao ser abordada pelos agentes, após sair do posto de Saúde, quando seguia para sua residência, numa motocicleta. Aos agentes ela acrescentou que havia recebido autorização da supervisora do posto, que também vai ser ouvida por investigadores. As duas foram afastadas dos cargos. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que vai apurar o caso, e ressalta que a aplicação do imunizante representa um risco ao paciente que recebê-la, por conta do transporte e do armazenamento inadequados.

Em nota, a prefeitura de São Gonçalo informou que determinou o imediato afastamento das profissionais envolvidas no incidente até a elucidação dos fatos.”A Secretaria de Saúde vai abrir sindicância para apurar a conduta das servidoras, a profissional flagrada e sua supervisora, que poderão ser exoneradas. A Secretaria de Saúde esclarece que todos os procedimentos para controle das doses são adotados nos postos de vacinação, com numeração e contagem dos frascos no início e término dos trabalhos, para que não haja riscos de furtos”.

A secretaria acrescentou que o procedimento irregular adotado pela profissional flagrada “não é regra adotada nos postos. E que jamais orientou os profissionais a agirem de tal forma. A secretaria informa que o fato isolado não comprometeu o trabalho que vem sendo realizado pelos trabalhadores da saúde de São Gonçalo e nem impactou nas doses reservadas aos munícipes”. Também, através de nota, a Secretaria Municipal de Saúde frisou que a técnica de enfermagem juntava restos de vacina sobressalentes de cada frasco de imunizante. “Cada frasco possui uma pequena reserva de segurança, para garantir a quantidade correta a ser aplicada”.