Técnica de enfermagem é presa por desvio de material do Hospital Azevedo Lima

Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (25) uma técnica de enfermagem pela prática de crimes contra a Saúde Pública e receptação. Ela foi capturada na casa onde mora, no bairro Citrolândia, naquele município. A profissional de saúde é acusada de desviar medicamentos e insumos médicos do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

De acordo com as investigações, a técnica de enfermagem, cuja identidade não foi revelada, desviava o material do hospital com a finalidade de realizar atendimentos particulares.

Houve apreensão do material subtraído, como antibióticos, anti-inflamatórios, seringas, agulhas, cateteres, coletores de sangue, pomadas, itens hospitalares e um aparelho oxímetro profissional com a identificação do hospital, onde ela trabalha há um ano.

A funcionária foi indiciada por crimes contra a Saúde Pública, receptação e crime de peculato-desvio, quando um funcionário se apropria de um bem a que ele tenha acesso por causa do cargo que ocupa.

Segundo a delegada Isabelle Conti de Almeida, titular da 65ªDP (Magé), a técnica de enfermagem agia sozinha. Entretanto, ela disse, em depoimento, que enfermeiras do Azevedo Lima sabiam do desvio e que isso acontece com frequência na unidade.

“Em depoimento, ela informou que fazia sozinha, mas que as enfermeiras tinhas ciência do desvio. Segundo ela, isso é uma prática comum no hospital. Alegou ser sobra de medicamentos, e que os profissionais pegavam as sobras”, disse a delegada.

Uma denúncia anônima feita em Magé deu origem à investigação. Ela fazia os atendimentos na cidade onde mora. Após ser presa em flagrante, a mulher foi encaminhada para o presídio.