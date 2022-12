Tebet e Lula ainda conversam sobre participação em futuro governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voou, na tarde de hoje (23), de Brasília para São Paulo. Lá, ele passa as festas de fim de ano e deve retornar à capital federal na próxima segunda-feira (26).

O futuro ministro do Trabalho Luiz Marinho (PT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) acompanhavam Lula no avião. Figura central na atual articulação política, Tebet esteve por cerca de uma hora com Lula, debatendo o seu papel, no novo governo. O petista também conversou com a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP). A decisão final ainda não havia sido tomada.

Fato é que Tebet assumirá um ministério, a partir de 1º de janeiro. Foi o que assegurou Lula a lideranças do MDB (o presidente do partido, Baleia Rossi, estava entre elas). Cogita-se, para ela, a pasta do Meio Ambiente ou do Planejamento.

Após a vitória de Lula, chegou-se a pensar na nomeação da senadora para o Ministério do Desenvolvimento Social, que toca programas como o Bolsa Família. Mas o presidente eleito optou pelo ex-governador do Piauí, Wellingnton Dias (PT).

Se Simone for para o Meio Ambiente, a ideia dos petistas é nomear Marina no cargo de Autoridade Climática, o que seria um trabalho de convencimento difícil. Isso se deve, também, ao fato de Tebet ter dito a Lula que não aceitaria a nova função, sem um acordo prévio entre Marina Silva e Lula.