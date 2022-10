Tebet declara apoio a Lula

Senadora destaca que quer seus projetos contemplados

Após ter almoçado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a candidata derrotada no primeiro turno da eleição de domingo último (2), a senadora Simone Tebet (MDB), disse, em coletiva realizada há pouco, que votará em Lula, no segundo turno, em 30 de outubro.

“Votarei com a minha consciência e razão. Não anularei o meu voto. O povo precisa ser reunido na sua dimensão”, disse, criticando o atual governo de Jair Bolsonaro, em temas caros para ela, como o atraso na vacinação da população e a corrupção, ao citar a relação entre Câmara e Poder Executivo, no que diz respeito ao orçamento secreto.

Criticando o voto útil, apregoado pela campanha de Lula, no primeiro turno, ela destacou, também, que o seu voto no ex-mandatário se dá pelo compromisso dele com a democracia e a Constituinte – “o que desconheço no atual presidente”.

Na coletiva, a senadora fez questão de afirmar que gostaria de ver seus programas contemplados, nas áreas de responsabilidade fiscal; educação; mitigação do endividamento das famílias; além de um ministério plural, que contemple mais mulheres e pessoas com deficiência.

“Aprendi que não se luta apenas para vencer. Não estou autorizada a abandonar as ruas e praças. Critico os dois candidatos, mas, por amor ao Brasil, peço desculpas a amigos que imploravam pela neutralidade”, frisou.