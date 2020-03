Teatros e museus terão atividades suspensas em Niterói

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói, determinou neste sábado (14) a suspensão, por pelo menos 15 dias, de todos os eventos culturais no município. A medida está sendo tomada para evitar grande concentração de pessoas e impedir a disseminação da COVID-19 pela nossa cidade.

A determinação impacta o Teatro Municipal de Niterói, a Sala Nelson Pereira dos Santos e o Teatro Popular, que terão suas atividades suspensas. As demais unidades culturais geridas pelo município, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e salas de exposição, também terão seus eventos cancelados, mas permanecem abertos apenas para visitação. Os eventos desmarcados terão novas datas divulgadas por meio das redes sociais da Cultura Niterói.

O prefeito Rodrigo Neves instituiu por decreto publicado neste sábado (14), o Gabinete de Crise que está responsável pela tomada de decisões no combate ao novo coronavírus. A Prefeitura monitora constantemente a evolução da COVID-19 em Niterói, onde apenas um caso importado foi confirmado até o momento.

Entre as medidas já adotadas pela Prefeitura de Niterói, estão o treinamento de pessoal especializado em lidar com a doença, compra de insumos e equipamentos para os espaços públicos, em especial as unidades da rede municipal de Saúde e Educação, além dos locais vinculados à Cultura e repartições públicas municipais em geral.

A Prefeitura de Niterói já disponibilizou cartilha com as principais informações sobre a transmissão do novo coronavírus e formas mais eficazes de prevenção pela população. O material será distribuído nas repartições públicas e pode ser acessado em http://www.niteroi.rj.gov.br/downloads/PDF_SITE_CORONAVIRUS.pdf

Em caso de sintomas associados à COVID-19 como febre, dor de garganta e tosse, ligue 136 ou procure unidade de saúde mais próxima.

É importante a mobilização de todos os cidadãos para seguir os protocolos e orientações quanto à prevenção do contágio, não participando de aglomerações ou ambientes fechados. A participação de todos é fundamental na luta contra o novo coronavírus.