Teatro Popular recebe as escolas de samba de Niterói e gravação de EP

Nessa segunda (11), às 19h, dez Escolas de Samba do grupo principal de Niterói vão se apresentar, com seus respectivos segmentos (intérprete, rainha de bateria, mestre-sala e porta-bandeira, passistas, entre outros), no Teatro Popular Oscar Niemeyer, com a demonstração do EP Escolas de Samba do Carnaval 2022. O evento tem classificação etária livre e é gratuito, mas a produção pede um quilo de alimento não perecível.

O evento é organizado pela Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit) e União das Escolas de Samba e Blocos de Niterói (UESBN) –, produzido pelo músico, produtor, compositor e cantor Niu Souza, e lançado pela Niterói Discos, em comemoração aos 30 anos do selo, vinculado à Fundação de Arte de Niterói.

As apresentações vão ocorrer na ordem do desfile neste Carnaval: G.R.E.S Sabiá; G.R.E.S Alegria da Zona Norte; G.R.E.S Mocidade Independente de Icaraí; G.R.E.S Magnólia Brasil; G.R.E.S Experimenta da Ilha da Conceição; G.R.E.S Folia do Viradouro; G.R.E.S Unidos da Região Oceânica; G.R.E.S Souza Soares; G.R.E.S Sacramento e G.R.E.S Combinados do Amor.

O desfile das escolas de samba de Niterói, que acontecia, tradicionalmente na Rua da Conceição, terá novo endereço: o Caminho Niemeyer.