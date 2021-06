Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe Valber Dan

O músico Valber Dan sobe ao palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer amanhã (25) às 19h. A apresentação será presencial, seguindo todos os protocolos sanitários, como aferição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscara e presença de álcool em gel e de tapetes sanitizantes. A ocupação do espaço está reduzida a 30% da capacidade máxima. O ingresso está sendo vendido a R$ 10 (inteira), no site da Sympla.

Atualmente, Seu Val, como é conhecido, mora em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e trabalha há 15 anos como vendedor ambulante, principalmente na Praça da Cantareira, em Niterói.

Aos 68 anos e uma história de mais de 40 com a música, o cantor e compositor Valber Dan lança, neste show, seu primeiro álbum, composto de 10 canções autorais inéditas e conta com a participação de músicos como Carlos Malta, Reppolho e Bernardo Aguiar. Transitando por ritmos que vão do samba ao soul, da bossa ao funk, o álbum pode ser definido pelo gênero MPB: música preta brasileira. O projeto de gravação foi realizado com recursos provenientes da Chamada Pública de Fomento às Artes de 2019, da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói.

Nascido no bairro carioca de São Cristóvão, em 1952, ele completa 46 anos de trajetória como músico, cantor e compositor. Durante os anos 1980, suas composições ganharam os palcos dos festivais, casas de show, bailes e rádios. Esteve também no cenário do samba carioca, fazendo parte da ala de compositores da Unidos do Viradouro, entre 1979 e 1982, e da Unidos de Vila Isabel, entre 2003 e 2008.