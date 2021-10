Teatro Popular de Niterói tem peça sobre trabalho infantil

O Teatro Popular de Niterói, no Centro, apresenta a peça “Tirico e as histórias de morros e fossos” no dia 12 de outubro, às 15h, da Oficina Social de Teatro (OST). A peça é de Sylvio Moura e tem direção de Bianca Pontes.

O espetáculo é uma emocionante aventura para toda a família dirigida por Bianca Pontes e trazida à cena pela Oficina Social de Teatro. Na história, escrita por Sylvio Moura, um menino vive uma dura realidade de pobreza e de falta de oportunidades. Criado somente pela mãe, Tirico, após a morte do pai, vai trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar em troca do sonho de melhorar sua condição de vida. Lá chegando, sofre todas as mazelas da exploração do trabalho infantil.

Ao redescobrir a esperança através do circo, Tirico passa a compreender o verdadeiro sentido da vida. O espetáculo oferece um excelente entretenimento para toda a família. O espetáculo será apresentado no Dia das Crianças, como parte da programação do Teatro Popular de Niterói. A entrada é gratuita.

A classificação etária é livre e a entrada gratuita. O Teatro Popular de Niterói fica na R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n no Centro.