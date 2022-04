Teatro Popular completa 15 anos com diversas atrações culturais

O Teatro Popular Oscar Niemeyer vai oferecer este mês uma programação extensa e variada. A programação de destaque do mês é “Traga-me a cabeça de Lima Barreto” (27), com Hilton Cobra, dentro do Ciclo Modernismo(s). Já nesta quinta (7), às 19h, tem início o projeto “Instrumental no Popular”, que reúne importantes nomes da cena da música instrumental independente com artistas prioritariamente de Niterói. No show de estreia, “Natureza é Casa”, a multi-instrumentista Carol Panesi, acompanhada de Fábio Leal (guitarra) e Ajurinã Zwarg (bateria), apresenta músicas inéditas, além de composições de seu último álbum, “Arte É Oração”.

Nos dias 09 e 10 (sábado e domingo) o projeto Teatro de Zona Norte apresenta o espetáculo inédito “Intentona Teatral”. No dia 11 (segunda), o Teatro será palco do lançamento do EP das escolas de samba de Niterói para os desfiles deste ano, no final do mês. Nos dias 29, 30 e 1º de maio (sexta, sábado e domingo), fechando o mês de comemorações, o Teatro Popular Oscar Niemeyer será palco do Nit Geek XP, evento para adeptos da cultura geek.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, completa 15 anos nesta terça-feira (05). A obra, projetada pelo genial arquiteto que lhe dá nome e construído pela Prefeitura de Niterói, consolidou-se nesse período como um dos principais espaços de lazer e cultura da cidade. A principal vocação do teatro é garantir a democratização do acesso à cultura para toda a população niteroiense.

Além de palco de grandes atrações, é um espaço público de difusão artístico-cultural. Com um diálogo permanente com o setor cultural, promove, valoriza e movimenta a cena da cidade. Um dos princípios norteadores do Teatro é a cidadania cultural, conceito que significa colocar em prática o encontro da cidade consigo mesma, possibilitando que toda a sociedade tenha acesso à vida cultural.

Para o secretário das Culturas de Niterói, Alexandre Santini, que foi diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer, o espaço “encontrou sua vocação de ser um espaço de programação quase totalmente gratuita, voltada à formação de plateia, ao aprendizado cultural, a experimentações, à realização dos festivais e eventos da cidade”.

“É uma casa que faz jus ao nome e ao projeto de Oscar Niemeyer, que faz jus à utopia do arquiteto, pelo lugar que passou a ocupar na vida cultural da cidade. Esse aniversário é uma data extremamente significativa, cada vez mais”, afirmou o secretário.

Na atual fase do Teatro, a direção projeta ações inovadoras para os artistas do território e para o público. Um dos desafios para esse novo momento, segundo a diretora artística Andréa Terra, é criar mecanismos e garantir uma estrutura adequada para que os artistas da cidade ocupem o espaço público – além de dar continuidade aos projetos que assegurem a gratuidade nas atividades, cumprindo assim a vocação de atender à população com uma programação pública, gratuita e de qualidade.

Com o retorno das atividades de público, o Teatro Popular tem como meta alcançar a expressividade dos números anteriores à pandemia de Covid-19. Nos últimos anos, o Teatro Popular Oscar Niemeyer ofereceu 98% das suas atividades de forma gratuita. De 2017 a 2019, mais de 200 mil pessoas passaram pelo Teatro – cerca de 40% da população de Niterói. Em quatro anos, de 2017 até 2020, houve um crescimento de público de mais de 100%. No mesmo período, mais de 700 atrações foram realizadas ali.