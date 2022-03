Teatro Municipal de SG amplia horário de visitação a exposição

A exposição “Relembrando os carnavais antigos de São Gonçalo”, do artista plástico Vinicius Soares, passa a ter um novo horário de visitação. A partir da próxima segunda-feira (7), os gonçalenses podem visitar a mostra das 9h às 21h, todos os dias.

A exposição, que está montada no hall de entrada do Teatro, conta com mais 100 peças, entre fantasias e máscaras, sendo todas elas originais. Algumas delas foram produzidas na década de 1920.

Entre os artigos está a primeira máscara de fantasia de clóvis feita em 1930, além de moldes de máscaras que enfeitavam os postes dos cortejos que aconteciam na cidade.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. A exposição ficará aberta ao público todos os dias, das 9h às 21h. Entrada franca. Classificação etária: livre.