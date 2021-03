Teatro Municipal de São Gonçalo já tem autorização para funcionar

O documento que faltava para liberar o funcionamento do Teatro Municipal de São Gonçalo, foi emitido pelo Corpo de Bombeiros. O prefeito Capitão Nelson, junto com o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, o secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e o subsecretário de Defesa Civil, Coronel Fernando Rodrigues, recebeu ontem o Certificado de Aprovação Assistido. Inicialmente, por conta da pandemia, toda a programação do teatro será on-line.

“Menos de três meses após o início de nosso governo, estamos realmente entregando o Teatro Municipal de São Gonçalo à população. O teatro já foi inaugurado duas vezes pelas gestões anteriores, mas nunca pôde funcionar. Hoje, com a autorização do Corpo de Bombeiros, podemos abrir as portas do nosso teatro. Agradeço ao subsecretário de Defesa Civil, Coronel Fernando, que muito nos ajudou para garantir a segurança do teatro, e ao secretário Lucas Muniz, que está organizando uma programação ideal para o momento que estamos vivendo”, disse o prefeito.

O teatro precisava passar por adequações estruturais, vistorias e aprovação final do Corpo de Bombeiros. O documento permite que o local receba espetáculos.

“Muita gente falava que o Teatro Municipal de São Gonçalo era um ‘elefante branco’, mas com muito trabalho e dedicação conseguimos em menos de 100 dias de governo entregá-lo de verdade à população gonçalense. Essa sempre foi nossa prioridade. Assim que pudermos, vamos fazer um evento digno dessa conquista”, afirmou o secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz.

Estrutura – Com sua construção finalizada em 2016, o teatro conta com 240 lugares, divididos entre plateia e mezanino e oferece toda estrutura para realização de apresentações e peças teatrais. O prédio possui equipamentos modernos de iluminação e sonorização, cênicos e de acústica, além de camarins, banheiros, cabine de som e salas de apoio e para a administração.