Teatro Municipal de São Gonçalo é interditado por 15 dias

Águas das chuvas infiltraram áreas destinadas ao palco e à plateia

Em decorrência das últimas chuvas – que castigaram São Gonçalo -, as águas se infiltraram pelo telhado do Teatro Municipal George Savalla Gomes – Palhaço Carequinha, acumulando-se e vazando em parte da arquibancada e do palco.

A Defesa Civil visitou o local, que está interditado. A empresa que faz a manutenção do teatro calcula que o espaço seja retomado num prazo de 15 dias. É o que diz o subsecretário de cultura da cidade, Beto Baiano, que, em comum acordo, adiou o lançamento do livro do jornalista Rujany Martins para o próximo dia 28 de fevereiro.

O acesso ao palco e à plateia está interditado

“Conversei com ele. O lançamento será transferido para o dia 28 de fevereiro. A chuva molhou e encharcou muito o local. Ficou perigoso. Achamos melhor fechar por 15 dias”, explica Beto

O Teatro Municipal de São Gonçalo, que existe há sete anos, foi reinaugurado em setembro de 2021, na gestão do prefeito Capitão Nelson (PL):

“A chuva de ontem foi realmente muito forte”.

O servidor público Adriano Silva já frequentou o equipamento – e o achou “muito válido”:

“Eu o frequentei numa ún