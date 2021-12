TCU vai investigar contrato federal de R$ 3,6 milhões, sem licitação, com empresa que não tem funcionários e nem sede

A Secretaria Especial da Cultura vai ter que explicar ao Tribunal de Contas da União por que contratou a Construtora Imperial por R$ 3,6 milhões para fazer uma reforma no Centro Técnico Audiovisual (CTAv), no Rio. A empresa não tem funcionários e seu endereço é um “escritório virtual”.

Em novembro, o secretário Mário Frias assinou a contratação da contrutora. A proprietária Danielle Nunes de Araújo confirmou que costuma realizar reuniões no local para tratar de contratos. Já o dono do espaço que a empresa declara como sede, Alcir Lima, diz que não se lembra de ter recebido presencialmente a dona ou qualquer funcionário da Imperial.

O TCU informou que está investigando a contratação emergencial da empresa e que o processo está em análise pela área técnica e será posteriormente enviado ao relator, que levará sua proposta para apreciação do Plenário afirmou a corte, em nota.

O tribunal atende representação dos deputados federais Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tabata Amaral (PSB-SP), além do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE). No documento, os palarmentares afirmam que “não se pode admitir a contratação de empresa sem qualquer experiência no ramo e sem referências objetivas que resguardem a prestação adequada do serviço de conservação e manutenção do Centro Técnico Audiovisual (CTAv). O edifício possui importante acervo do cinema nacional e já foi constatado o eminente risco de incêndio e desabamento de sua estrutura”, diz trecho da representação.

Aberta em maio de 2019, a Construtora Imperial, registrada na Paraíba, deverá prestar serviços de conservação do CTAv, um edifício da União onde estão armazenadas relíquias do cinema nacional, em Benfica, na zona norte do Rio. A empresa pertence a Danielle Nunes de Araújo que co começo do ano passado se inscreveu no programa de auxílio emergencial do governo e recebeu o benefício por oito meses seguidos.

Ignorando a imprensa, o secretário Mário Frias preferiu compartilhar uma nota da secretaria nas redes sociais dizendo que o contrato foi firmado de forma regular e que a empresa atendeu a todos os critérios técnicos exigidos para prestar os serviços. A secretaria não explica por que o secretário Mario Frias, apesar de dizer em nota que não foi o responsável pela contratação, foi quem assinou a portaria de dispensa de licitação, publicada em Diário Oficial da União.

Além de investigação do contrato por dispensa de licitação, os parlamentares responsáveis pela representação ao TCU pedem que a Corte determine, por meio de uma medida cautelar, que o secretário Especial de Cultura suspenda o contrato celebrado com a Construtora Imperial. “ Os fatos narrados traduzem grave situação em que manobras administrativas colocam em risco o acervo cultural brasileiro, podendo gerar prejuízo relevante ao erário público e enriquecimento ilícito de agentes públicos e privados”, diz outro trecho da representação.