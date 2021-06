TCU desmente Bolsonaro e informa que não há documentos com dados sobre menos mortes por Covid

Bolsonaro disse a apoiadores na manhã de segunda-feira (7) que teria em mãos relatório do TCU que apontaria para que metade das mortes por covid-19 não teriam sido provocadas pelo vírus. Bolsonaro chegou a afirmar que teria em mãos um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) que comprovaria sua fala.

Entretanto, o órgão desmentiu o presidente em nota divulgada no fim da tarde de segunda (7). “O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que ‘em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid’, conforme afirmação do Presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje”, diz o tribunal. Mesmo desmentindo, o órgão foi criticado pela demora em desconstruir a narrativa do presidente.

Na noite de domingo (6), o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a conduta de Bolsonaro não se trata de mero equívoco científico ou de gestão. Em entrevista ao programa Revista Brasil TVT, o senador afirmou que o interesse do governo Bolsonaro em promover foi motivado “por dinheiro”. “Esse negócio que a hidroxicloroquina era isso, era aquilo (sobre eficácia contra a covid), negativo! Era dinheiro (…) Vou ser mais claro: corrupção. Passando a mão. Esquema! (Foi utilizada) Advocacia administrativa. Nós temos provas disso na CPI”