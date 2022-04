Tchê Tchê escolhe número de Nilton Santos

Comprado por R$ 6 milhões de reais junto ao São Paulo, o volante Tchê Tchê foi apresentado no na sala de imprensa do Nilton Santos, na tarde de ontem (18). O volante escolheu o número seis, que era utilizado pelo lateral-esquerdo Jonathan Silva, mas que foi marcado na história do Glorioso pelo ídolo que dá nome ao estádio. A nova contratação, porém, não percebeu do peso histórico da camisa na horada escolha, e ressaltou que não deve atuar pelas laterais, onde já jogou em alguns momentos da carreira.

“Não vim nessa intenção, não (risos). Sou meio-campista, lá fora o pessoal tem costume de usar a 6, usei no Dínamo de Kiev também, é um número especial. Fiquei sabendo da representatividade da camisa 6 aqui e é uma honra, quando fiz essa escolha eu não sabia, mas fico muito contente”, disse.

Coletiva de Tchê Tchê empolgou os botafoguenses, que aguardam a estreia do reforço – Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê estava emprestado pelo tricolor paulista ao Atlético-MG e por lá conquistou o Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil no ano passado. O volante também já havia conquistado o Brasileirão em 2016 pelo Palmeiras. Com a bagagem de títulos, o novo reforço prometeu que o Botafogo vai brigar por grandes coisas em 2022, ressaltando a felicidade pela mudança de ares. O jogador não estava sendo muito utilizado por “Turco” Mohamed no Galo.

“Para mim é um privilégio estar vestindo essa camisa, estou muito contente. Estou muito feliz de estar aqui e fazer parte desse projeto, é um clube gigante, tenho certeza de que vim para ajudar. É claro que o clube passa por uma reformulação e isso requer um pouco de paciência. O trabalho vem sendo bem feito e isso foi comprovado ontem na partida”, destacou o atleta que acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará no último domingo (17), no Castelão.

Assim como a contratação que foi apresentada ontem (18), a diretoria alvinegra tenta regularizá-lo junto Gustavo Sauer, que chegou para ser o camisa 10 da equipe de Luís Castro. O atacante vem em definitivo do Boavista, de Portugal, depois de rescindir com o antigo clube.

Foto: Jogador exibe com orgulho a camisa alvinegra que vai utilizar pelos próximos três anos – Vitor Silva / Botafogo