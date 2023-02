TCE-RJ marca sessão plenária sobre compra de ‘caveirões’

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) marcou a primeira sessão plenária referente à auditoria sobre possíveis irregularidades na compra de “caveirões” feita pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). A sessão plenária ordinária complementar acontecerá na próxima quarta-feira (8).

“O tema está previsto para ser analisado pela primeira vez pelo Plenário do TCE-RJ na próxima quarta-feira. Ainda não há informação sobre eventual sustentação oral por parte de representante do jurisdicionado”, disse o Tribunal, em nota.

Ainda de acordo com o sistema do TCE-RJ, a tramitação mais recente aconteceu na noite da última quinta-feira (2), quando o processo deixou o gabinete da conselheira Marianna Montebello Willeman e seguiu à Coordenadoria-geral de Comunicações Processuais. A tramitação do processo começou em dezembro do ano passado, mais de um ano após a solicitação da auditoria.

Em julho de 2021, a PM anunciou a compra de e 15 novos veículos blindados, os “caveirões”. Cada equipamento terá o custo de R$ 652,5 mil totalizando, aproximadamente, R$ 9,7 milhões. A fornecedora, que venceu o processo licitatório é a empresa Combat Armor do Brasil, de origem norte-americana, e que se estabeleceu no país desde 2020.

O pregão foi dividido em dois itens, sendo o primeiro relativo ao fornecimento do chassi, vencido pela Combat; e o segundo relativo à carroceria, vencido por outra empresa, Linkway Exportação e Importação. Após a vitória da Linkway, a Combat apresentou recurso, que foi bem sucedido, contra a concorrente por eventual descumprimento de exigências.

LEIA MAIS

Auditoria sobre compra de ‘caveirões’ começa a tramitar no TCE

TCE inicia auditoria sobre compra de ‘caveirões’

Alerj pede auditoria em compra de blindados da PM

PM nega irregularidades em aquisição de blindados

O recurso acabou sendo aceito e, na sequência, a Combat igualou a oferta da rival, passando a ser também a vencedora do item 2. Além disso, houve pedidos de impugnação feitos por duas empresas concorrentes: C&M e Transrio. Chama atenção, no pedido desta última, uma contestação ao tempo estabelecido para entrega dos dez primeiros veículos.

“Portanto, salta aos olhos e causa espécie que o edital em apreço requeira a entrega dos 10 (dez) primeiros veículos em apenas 60 (sessenta) dias o que, obviamente, indica que há algum fornecedor com o veículo pronto”, contestou a Transrio.

Fotos: Divulgação/PMERJ

Após a compra, a Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) solicitou ao TCE-RJ que realizasse uma auditoria sobre a aquisição. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo (PSD), afirmou, à época, haver indícios de irregularidades.

“Isso faz parte do conjunto dos indícios, é mais um indício. Por isso acho que o Tribunal de Contas do Estado precisa verificar isso tudo. Se há uma empresa que tenha preferência, o edital tem que estar endereçado para ela. Compete ao Tribunal verificar isso. Você não constrói um blindado da noite para o dia. Em viaturas simples, quando se quer blindar, há um prazo para isso. Se você põe no edital e tem que receber, por exemplo, seis blindados em trinta dias, só pode vencer quem já estiver com esse blindado pronto. É um conjunto de indícios e tem que ser averiguado. O prazo tem que ser razoável, para que todos possam participar”, explicou Luiz Paulo.

Procurada, a Combat Armor Defense afirmou não ter tomado “nenhum conhecimento dessa sessão plenária ordinária, até porque esse é um assunto de cunho exclusivo a ser dirimido diretamente junto ao Órgão Público competente” e que “essa é uma questão entre PMERJ e o TCE-RJ”.

A empresa ainda afirmou que é “uma empresa privada, com capital estrangeiro, que participada de processos licitatórios em todo o Brasil. Apenas relembrando, uma companhia para participar de licitações, precisa estar devidamente habilitada, inclusive com garantia de execução dos contratos que foram objeto de classificação nos pregões.”

A Polícia Militar também foi procurada, mas, até o momento, não se pronunciou. Eduardo Bolsonaro jamais se manifestou sobre o tema.