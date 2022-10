TCE manda ex-presidentes do Ipasg devolverem R$ 24,7 milhões aos cofres públicos

Três ex-presidentes do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (Ipasg) terão que devolver R$ 24,7 milhões aos cofres públicos. É o que determinou o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) na sessão plenária virtual realizada entre os dias 10 e 14 de outubro. Inclusive, um deles acumulou a função com a de secretário municipal de Seguridade Social.

O acórdão analisou a tomada de contas Ex-Officio, responsabilizou os dirigentes pela realização de despesas ilegais e ilegítimas no âmbito do Ipasg e alegou prejuízo ao instituto. Os gestores realizaram ou permitiram aplicações financeiras em Fundos de Investimentos sem a observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, critérios exigidos pela Resolução n° 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional (CMN), então vigente.

Os então presidentes participaram da venda de títulos públicos federais que acarretaram em dano ao patrimônio do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Eles também concentraram as aplicações realizadas em fundos de investimento que não poderiam receber recursos previdenciários, o que os implica em gestão temerária. Também contribuíram para perdas nas aplicações realizadas em fundos de investimento lastreados em créditos privados.

A TRIBUNA entrou em contato com a Prefeitura de São Gonçalo para repercutir a decisão do TCE e por meio de assessoria se limitou a dizer “que a questão envolve gestões anteriores”.