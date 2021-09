TCE diz que Segurança Presente quadruplicou gastos no RJ

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) decidiu solicitar à Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, à Polícia Militar e ao Instituto de Segurança Pública um plano de ação e mais transparência dos resultados do programa Segurança Presente, que teve seus números questionados por um relatório feito pela instituição.

O programa do governo o estado distribui policiais em pontos estratégicos dos bairros para diminuir os crimes naqueles locais. Mas uma auditoria do TCE apontou que houve um aumento de 300% dos recursos das bases, quando comparados o primeiro bimestre de 2020 e o mesmo período em 2019.

“Embora tenha ocorrido um aumento de 300% nos gastos de recursos estaduais com infraestrutura e pagamento de pessoal, não foi possível constatar a redução dos registros de delitos de diversas naturezas, como roubo a estabelecimentos comerciais, roubo de veículos, furto de veículos, furto de celular, furto a transeuntes e roubos de rua. Além disso, a operação teria deixado de priorizar as áreas geográficas que tiveram os piores resultados nos Indicadores Estratégicos de Criminalidade do Estado do Rio de Janeiro em relação à redução de registros de roubos de rua”, detalha o documento.

No documento também foi apontado que, no segundo trimestre de 2020, quando tinham menos pessoas circulando nas ruas por causa da pandemia, o governo não reduziu as despesas do efetivo policial.

O relatório destaca a falta de transparência na divulgação dos custos mensais das bases; das metas do programa e dos índices de criminalidade nas áreas de atuação da operação.

Nesta sexta-feira (4), foi anunciada a expansão do Niterói Presente, que agora também vai chegar à região de Pendotiba, em Niterói. O programa, que há quatros era parcialmente financiado pela prefeitura, passará a ser totalmente custeado pelo governo do estado.

A assessoria do governo do estado disse que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao relatório do TCE.