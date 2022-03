TCE: ‘Caveirões’ ameaçados

A aquisição de 15 novos veículos blindados feita pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) junto à empresa Combat Armor do Brasil, é alvo de auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). De acordo com especialistas, caso o tribunal aponte irregularidades a aquisição poderá até mesmo ser anulada.

A reportagem de A TRIBUNA consultou o advogado criminalista Paulo Henrique Lima e a advogada especialista em direito constitucional Adriana Ramos, do escritório Paes Leme e Ramos advocacia. De acordo com Lima, a tendência é que o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) avalie o parecer da auditoria após de concluída.

“A depender da natureza das irregularidades verificadas a aquisição pode ser anulada e as empresas e os responsáveis podem ser responsabilizados. De todo modo, é provável que o Ministério Público seja acionado para avaliar o parecer da auditoria e dimensionar eventual a responsabilidade administrativa, civil e criminal dos envolvidos”, disse.

Adriana complementa afirmando que, caso sejam encontradas irregularidades, os sete veículos blindados já entregues poderão ser devolvidos e o processo licitatório anulado. Contudo, a advogada pondera que esse cenário só será possível se a auditoria constatar vícios que configurem nulidade do processo.

“Sim [podem ser devolvidos], pois eventualmente o vício constatado pode configurar nulidade que exija a anulação do contrato licitatório. Sempre que forem constatadas ilegalidades no procedimento licitatório, a administração pública deve anular a licitação, inclusive de ofício, no exercício de controle administrativo”, analisou.

Falta de celeridade pode prejudicar apuração

A falta de celeridade no processo foi motivo de cobrança por parte da Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que solicitou a auditoria após encontrar indícios de irregularidades. A solicitação foi feita em agosto, a auditoria iniciada em fevereiro e a previsão de conclusão é em setembro. Lima afirma que a lentidão no processo pode prejudicar a operação.



Adriana e Paulo analisaram o caso – Fotos: Divulgação

“Infelizmente, quanto mais tempo passar, maiores serão as dificuldades para que se identifiquem eventuais irregularidades. Por isso, mesmo se tratando de um processo aparentemente complexo, o ideal seria que a auditoria fosse iniciada no mesmo mês em que foi solicitada, o que poderia diminuir as chances de eventuais provas desaparecerem”, pontuou.

Privilégio na licitação

Para Adriana, a auditoria tem como principal objetivo apurar se houve privilégio a uma empresa específica durante o processo licitatório. A advogada cita que isto, caso seja comprovado, torna-se um “vício contundente”. Ela ainda pontua que processos do tipo devem sempre presar a impessoalidade e moralidade.

“A impessoalidade e a moralidade são princípios que regem toda a administração pública, e precisam ser observados em processos licitatórios. Aparentemente, pretende-se avaliar se a aquisição destes veículos privilegiou uma empresa específica, fato que se for comprovado, é um vício contundente, vez que macula todo o processo licitatório”, destacou.

‘A própria auditoria pode atestar a lisura’

Por fim, Lima frisa que o fato de a aquisição estar sendo alvo de uma auditoria não comprova por si só a existência de irregularidades. Ele destaca que o procedimento é um instrumento de fiscalização e pode concluir até mesmo a lisura do processo licitatório.

“As auditorias são processos de fiscalização e controle externo. O fato de existir uma auditoria não necessariamente comprova que houve alguma irregularidade, inclusive, a própria auditoria pode concluir pela lisura do processo licitatório”, finalizou.

