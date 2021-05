TCE aponta irregularidades em licitação de Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, deverá esclarecer de que forma se deu a licitação para a iluminação pública da cidade, devido a uma suspeita de fraude no processo. A determinação foi dada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), ontem (21).

De acordo com o TCE, uma das empresas participantes da licitação entrou com uma representação alegando a possibilidade de ter havido irregularidades no edital do pregão presencial da Prefeitura.

De acordo com a denúncia, a poder público municipal tentou fazer com que a empresa Oluz, que ficou em 11º lugar, saísse como vencedora da disputa e fechasse contrato com a prefeitura. A empresa denunciante, que não teve o nome divulgado, conta que a Oluz chegou a ser desqualificada pelas regras do edital, mas o pregoeiro tentou reverter a situação. Não conseguindo, a prefeitura desistiu da licitação.

O governo municipal tem 72 horas para se apresentar os esclarecimentos ao TCE por meio de uma análise da aceitabilidade das propostas enviadas ao pregão contendo a informação de quais empresas foram classificadas e quais foram desclassificadas do pleito.