Taxistas serão isentos da taxa de vistoria em São Gonçalo

Os motoristas de taxi de São Gonçalo estão isentos do pagamento da taxa de vistoria do ano de 2021. A determinação veio do Prefeito Capitão Nelson, que assinou a resolução para cancelar a cobrança da categoria, logo depois de se reunir com representantes de cooperativas que atuam no município.



“O taxista é um patrimônio do município e a prefeitura, hoje, reconhece a importância da categoria. Quem dá a autonomia para o taxista é o município. E, diante desse momento financeiro difícil que todos estão passando por conta da pandemia, nada mais justo que a prefeitura isentar os taxistas”, disse o prefeito Capitão Nelson.



Com a queda no número de passageiros devido a pandemia, os taxistas enfrentam dificuldade pra conseguir pagar as taxas. Mas disseram que, apesar da diminuição no faturamento, a manutenção dos veículos tem sido realizada, já que é fundamental garantir condições para o transporte dos passageiros.



“Nesse momento de pandemia, vendo a dificuldade de muitas famílias e dessa classe de trabalhadores tão importante, o prefeito se sensibilizou em relação a essa demanda dos taxistas e determinou a isenção deste ano por conta do momento que estamos passando”, disse ao subsecretário de Transportes, Fábio Lemos.



O prefeito anunciou para os taxistas que negociações estão sendo feitas para estabelecer parcerias com o governo do Estado. A intenção é investir em segurança e conseguir incentivos para que empresas sejam atraídas ao município, o que pode trazer um aumento na demanda da categoria.



“Esse encontro com o prefeito foi muito positivo, pois estamos recebendo um grande incentivo ao nosso trabalho; Esta isenção significa muito para a categoria. Também ficamos satisfeitos com os investimentos e parcerias que o município vem buscando em relação à segurança, porque é um fator que está ligado ao crescimento do número de clientes”, disse Henrique Martins, representante de cooperativa.