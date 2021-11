Taxista morre e policial é baleado em assaltos em São Gonçalo

Na tarde de hoje (25) um taxista foi morto em um assalto no Galo Branco e um policial foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto no Barro Vermelho, em São Gonçalo.

O taxista identificado como Francisco Moreira da Costa Filho, de 53 anos, seguia pela Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá) para buscar um passageiro quando foi abordado pelos criminosos. Ninguém soube informar se ele reagiu ao assalto. A vítima foi socorrida por um motorista que passava pelo local na hora do crime, e foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, três homens são suspeitos de praticar o crime. O carro da vítima foi levado.

No Barro Vermelho, uma tentativa de assalto deixou um sargento da Polícia Militar baleado na perna. O agente estava no carro com a namorada na Rua José Borges quando foram abordados por dois homens em uma moto. Segundo a PM o casal saiu do veículo e tentou fugir, mas os criminosos dispararam contra o veículo e atingiram o sargento na perna. a namorada dele não foi atingida.