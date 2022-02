Taxa de positividade para Covid-19 em Niterói está em 25%

A taxa de positivados nos testes de Covid-19 nos polos de testagem de Niterói está em 25,78%. Na segunda semana do ano esse índice chegou aos 50% e atualmente também foi registrada uma diminuição da procura pela testagem. São cinco policlínicas, três Unidades Básicas de Saúde (UBS) além dos módulos do Programa Médico de Família (PMF) e Clínica Comunitária da Família (CCF), modelo drive-thru no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF); entre outros pontos, em um total de 56.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que na última sexta-feira (28), o município apresentou taxa de 25,78% de resultados positivos. A SMS ressalta que os testes devem ser realizados do primeiro ao oitavo dia do início dos sintomas. Caso não haja sintoma, mas a pessoa teve contato com algum caso positivo, deve testar do quinto ao sétimo dia do contato.

De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) o número de testes de farmácia positivos para Covid-19 atingiu recorde na semana passada. Foram 740.707 mil exames sendo 320 mil positivos, ou 43%.

RIO DE JANEIRO

O Rio de Janeiro registrou no mês passado 358 mortes por Covid-19 contra 4.146 em janeiro de 2021, uma queda de 91,36%. Apesar da diminuição o Rio registrou alta de 181% dos casos da doença: foram 86 mil casos de Covid-19 em janeiro de 2021 contra 243 mil em janeiro de 2022.