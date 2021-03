Taxa de Incêndio já está disponível para pagamento

A Taxa de Incêndio 2021 já pode ser paga a partir dessa segunda-feira (15). O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) havia expedido os tributos em fevereiro passado e os contribuintes terão entre 15 e 19 desse mês para pagarem. Quem não recebeu o carnê poderá imprimir através do site http://www.funesbom.rj.gov.br e emitir a segunda via.

Para fazer a impressão basta ter o número CBMERJ ou inscrição predial do carnê do IPTU. Os valores do tributo variam entre R$ 33,41 e R$ 2.004,51. Casas com área construída até 50m² pagam R$ 33,41, até 80m² é R$ 83,52; até 120m² R$ 100,23, até 200 m² é de R$ 133,63, até 300m² a taxa custa R$ 167,04 e mais de 300m² custa R$ 200,45. Já os valores para imóveis não residencias de até 50m² a taxa será de R$ 66,82, de até 80m² é R$ 100,23; até 120m² R$ 200,45, até 200 m² é de R$ 561,26, até 300m² a taxa custa R$ 734,99; até 500m² custa R$ 935,44; até 1000m² custa R$ 1.670,43 e mais de 1000m² custa R$ 2.004,51.

De acordo com Bombeiros os recursos são aplicados no reequipamento operacional de materiais e viaturas de prevenção e combate a incêndios, socorro e emergência em vias públicas, busca e salvamento terrestre, aéreo e marítimo, na capacitação e atualização de recursos humanos e na manutenção do Corpo de Bombeiros e dos órgãos da Secretaria de Estado da Defesa Civil, sempre visando à melhoria da prestação de serviços à população.

Aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física possuem isenção da taxa, caso sejam proprietários ou locatários de um imóvel medindo até 12m²e que recebam proventos ou pensão de até cinco salários mínimos.