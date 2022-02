Taxa de Incêndio é obrigatória, diz especialista

O Fundo Especial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (Funesbom) prevê, para 2022, orçamento de R$ 270 milhões. Este montante é proveniente da controversa Taxa de Incêndio, que o contribuinte fluminense deve quitar anualmente. Por vezes surge a dúvida se seu pagamento é obrigatório. A resposta é sim!

A reportagem de A TRIBUNA consultou advogado Caio Batista Teixeira Santos, do escritório Godke Advogados. O profissional, que é especialista em Direito Tributário, explicou que o O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) considerou a cobrança constitucional. Dessa forma, seu pagamento é obrigatório e quem não fazê-lo está sujeito a sanções.

“O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro publicou decisão tratando a taxa como constitucional. Dito isso, o contribuinte é obrigado a pagar essa taxa e, se ele não pagar, pode ser inscrito em dívida ativa porque a taxa está prevista no Código Tributário Nacional e pode sofrer uma ação de execução fiscal para a cobrança da dívida”, explicou.

Contudo, o especialista vê problemas na forma como a cobrança é feita. Para Teixeira, a Taxa de Incêndio deveria ser instituída na forma de imposto. É importante ressaltar que a previsão de arrecadação do Funesbom para este ano é 5,8% maior do que no ano passado, quando a taxa gerou arrecadação de R$ 255 milhões.

“Tecnicamente falando, ela deveria ser instituída como imposto porque seria arrecadada para investimentos no Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, etc. A taxa deveria ser individualizada. Você não consegue individualizar um imposto sobre um possível incêndio, embora haja especificidades”, completou.

Vítor d’Avila