Taxa de Incêndio 2020 deve ser paga até próxima sexta-feira

Os contribuintes do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom), mais conhecido como taxa de incêndio, têm até sexta-feira (9) para pagarem o tributo que é destinado para melhorias no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). O vencimento da Taxa de Incêndio 2020 (Exercício 2019) foi em abril mas por causa da pandemia o prazo foi prorrogado para outubro e o pagamento pode ser feito com o boleto original, sem acréscimos, já que não foram enviadas novas faturas.

Casas com área construída até 50m² pagam R$ 32,15, até 80m² é R$ 80,38; até 120m² R$ 96,45, até 200 m² é de R$ 128,60, até 300m² a taxa custa R$ 160,75 e mais de 300m² custa R$ 192,90. Já os valores para imóveis não residencias de até 50m² a taxa será de R$ 64,30, de até 80m² é R$ 96,45; até 120m² R$ 192,90, até 200 m² é de R$ 540,12, até 300m² a taxa custa R$ 707,30; até 500m² custa R$ 900,20; até 1000m² custa R$ 1.607,51 e mais de 1000m² custa R$ 1.929,01;

Segundo nota dos militares quem ainda não recebeu o tributo pelos Correios, ou preferir, pode emitir uma segunda via no site do Funesbom: www.funesbom.rj.gov.br. Conforme prevê a legislação vigente ficam isentos do pagamento os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física, proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no Estado do Rio de Janeiro, medindo até 120 (cento e vinte) metros quadrados, e que recebam proventos ou pensão de até cinco salários mínimos, além de igrejas e templos de qualquer culto. A isenção será concedida pelo CBMERJ mediante a apresentação, pelo beneficiário, da prova do atendimento dos requisitos acima estabelecidos.