Tatá Werneck diz que Paulo Gustavo está ‘melhorando muito’ e agradece orações

A atriz e apresentadora Tatá Werneck fez uma postagem neste domingo (25) sobre o estado de saúde de do ator e humorista Paulo Gustavo, seu amigo. Segundo ela, a postagem foi feita para agradecer as orações dos fãs do ator e dos seus, que têm feito uma corrente positiva, que resultou em um sensível melhora nos últimos dias.

“O Paulo está melhorando muito, graças a Deus, a Jesus amado e aos médicos, obviamente. Obrigada pelas orações, gente. Está realmente chegando até ele”, postou.

Apesar da afirmação da artista, o último boletim médico oficial sobre o estado de saúde de Gustavo data do dia 19, afirmando uma melhora no quadro clínico do artista.

Paulo Gustavo está internado desde 13 de março por complicações da Covid-19, em um hospital particular do Rio de Janeiro. O ator apresentou diversas complicações pulmonares que já demandavam procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares. Ele permanece em ventilação mecânica, ou seja, intubado, desde o dia 21 de março. O humorista também está em terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial.

A irmã de Paulo Gustavo, Juliana, postou recentemente em suas redes sociais que viu e falou com o irmão através de uma vídeo chamada que a amiga, e diretora, Susana Garcia realizou.