VIDEO: Tartaruguinhas escolheram a Praia de Itacoatiara para nascer

Uma tartaruguinea verde da espécie Chelonia mydas escolheu as areias da Praia de Itacoatiara para desovar os seus ovinhos. Que privilégio uma praia tão querida em nossa cidade ser escolhida como palco para um momento tão especial , né!?

Funcionários da Clin que realizavam a limpeza da praia, notaram a presença do bichinho e prontamente acionaram os responsáveis, que puderam acompanhar todo o momento. Em seguida, a tartaruguinha recebeu a devida atenção e voltou para o mar em segurança. O local está sendo monitorado por biólogos que vão usar um cerco para proteger os filhotes e acompanhar a sua ida para o mar. Uma visita especial como essa reforça a riqueza da nossa fauna marinha e a importância do cuidado com o meio ambiente!