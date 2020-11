Tartaruga-verde resgatada pela Guarda Municipal é reintegrada ao mar

Integrantes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS Área RJ), Econservation, em parceria com Projeto Aruanã e com a Guarda Municipal reintegraram à natureza, nesta segunda-feira (2), uma tartaruga-verde que havia sido resgatada no mês de setembro pela Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, na praia de Itaipu, engasgada com uma linha de pesca. O animal passou por cirurgia para a retirada de um anzol e ficou 40 dias em tratamento para reabilitação.

“Nossas equipes faziam o patrulhamento da praia de Itaipu durante os horários determinados pela Prefeitura para prática esportiva quando encontraram a tartaruga debilitada, próxima a um quiosque. Recolhemos o animal e acionamos nossos parceiros. Ficamos felizes que ela se recuperou e hoje foi reintegrada ao mar”, explica Jociley Neves, coordenador da Guarda Ambiental de Niterói.

Quando a tartaruga da espécie Chelonia mydas foi resgatada, passou por exames onde detectaram a presença de um anzol de pesca esportiva na região do esôfago. Um endoscopia foi realizada para pinçar o anzol e removê-lo.

“Após o procedimento, o animal foi encaminhado para o centro de reabilitação do projeto, onde permaneceu por aproximadamente 40 dias. Houve melhora significativa e os exames complementares indicaram a completa recuperação da tartaruga”, comemorou Daphne Wrobel Goldberg, coordenadora de veterinária do PMP-BS Área RJ .

A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói orienta que, em casos como esse, é importante que a população não toque nos animais e entre em contato através do número 153 que atende no Centro Integrado de Segurança Pública, para que o resgate possa ser feito de forma adequada e os parceiros corretos acionados para atendimento ao animal.