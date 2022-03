Tartaruga-verde é devolvida ao mar

Uma tartaruga-verde com 39 cm de comprimento de casco foi devolvida ao mar na manhã da última segunda-feira na praia de Itaipu. Ela havia sido resgatada em outubro do ano passado pelo Clube de Canoa Havaiana, Soul Va’a, em Charitas. A ação foi realizada pelo Projeto Aruanã.

A tartaruga estava bem magra, com indícios de afogamento e uma fratura no casco já cicatrizada. Ela foi encaminhada para a reabilitação no Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), área RJ, e após quatro meses em tratamento foi liberada para voltar ao mar.

O Clube Soul Va’a é parceiro do Projeto Aruanã onde algumas palestras já foram realizadas aos remadores para que saibam o que fazer ao encontrar um animal marinho debilitado. O PMP-BS é outro parceiro do Projeto Aruanã e, em uma ação conjunta, foi decido que a liberação dela fosse realizada na Praia de Itaipu, local onde há vários indivíduos de tartaruga-verde residentes sendo monitorados pelo Projeto Aruanã desde 2010.