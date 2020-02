Tarifas intermunicipais serão reajustadas na terça

Entra em vigor, à 0h de terça-feira (11), as novas tarifas que integram os serviços de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus, autorizadas pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ). Elas ficarão R$ 0,28 mais caras. Segundo portaria do Detro, o valor de 28 centavos já foi descontado de todas as tarifas, do dia 10 de fevereiro de 2019 ao dia 10 de fevereiro deste ano (segunda-feira). Desta forma, todas os valores voltam ao preço real.

A norma foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da última sexta-feira (07). A Portaria DETRO/PRES nº 1513, é a que altera a tarifa das linhas rodoviárias intermunicipais do estado.

“Cumprindo decisão da 5º Vara da Fazenda Pública, serão devolvidos 28 centavos à tarifa, que foram descontados durante o ano de 2019. Os novos valores entram em vigor a partir de zero hora do dia 11 de fevereiro de 2020”, disse no texto da portaria.

Segundo o Detro, as permissionárias e concessionárias deverão afixar imediatamente no interior dos veículos, junto ao posto do cobrador, nos guichês de venda de passagens e nos meios eletrônicos próprios de comunicação, aviso informando aos usuários sobre a vigência dos novos valores. “O não cumprimento do disposto no caput deste artigo sujeitará as empresas às sanções previstas nas Normas Disciplinares que acompanham o decreto”, afirma o órgão na portaria.

Quem sai de Niterói para o Rio de Janeiro, utilizando a linha 100D, da Viação Mauá, por exemplo, que pagava a tarifa por R$ 6,00, passará para R$ 6,28, um acréscimo de 4,6%. Os coletivos 740D, que sai de Charitas para Copacabana, e o 703D, de Santa Rosa para Vila Isabel, tiveram um aumento de 3,5%, a tarifa de R$ 8,00 passou para R$ 8,28.



Em São Gonçalo, o 143M, que vai para Niterói, passará de R$ 4,25 para R$ 4,53 após o reajuste. Já a linha 721D Alcântara, Botafogo, vai passar para R$ 9,65.

As planilhas com as tarifas de todas as linhas intermunicipais dos ônibus estão disponíveis no site do Detro.