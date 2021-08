Tarcísio Meira e Glória Menezes estão internados com Covid-19

Glória Menezes de 86 anos e Tarcísio Meira com 85 anos estão internados com Covid-19. Eles foram hospitalizados no hospital Albert Einstein, em São Paulo na sexta-feira (6).

Tarcísio está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passará por hemodiálise. Já a atriz está no quarto do hospital com sintomas leves da doença.

O casal está junto desde 1962 e eles moram em uma fazenda no interior de São Paulo. Eles receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 15 de fevereiro. O casal é pai de Tarcísio Filho, 58 anos. E Glória é mãe também de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, frutos da união que teve com Arnaldo Brito.