Tapetes de Corpus Christi virtuais para manter a tradição

A Arquidiocese de Niterói definiu como será a comemoração tradicional da igreja católica para o dia de Corpus Christi, esse ano celebrado no dia 11 de junho. Até o dia 9, às 23h, as pessoas poderão enviar fotos e vídeos dos desenhos dos tapetes para o WhatsApp (21) 3602-1760. A Mitra orienta que os desenhos devem ser feitos com lápis, tinta, hidrocor ou caneta e não devem ser utilizados alimentos como macarrão, sal e café, por exemplo. Ao fim da Santa Missa online os desenhos serão mostrados e a ação ganhou o nome de “Tapete de Corpus Crhisti Virtual”.

De acordo com nota da Arquidiocese de Niterói, os desenhos serão utilizados na confecção dos tapetes em casa e no dia 10, o Setor de Comunicação passará o dia organizando e montando os desenhos. No dia 11 de junho, após a Santa Missa e a Adoração ao Santíssimo Sacramento com o Arcebispo de Niterói, essas obras serão exibidas nas redes sociais da Arquidiocese. O arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, presidirá a Celebração Eucarística de Corpus Christi na Catedral de São João Batista, de portas fechadas, de forma online, às 17h. No local, haverá uma procissão da nave central da Catedral para a Capela do Santíssimo, para a Adoração ao Santíssimo. Ao final, o Setor de Comunicação exibirá as artes em suas Redes Sociais e no site: https://arqnit.org.br.

“Eu vou fazer um desenho bem bonito e vou mandar para eles. Quero participar desse momento que é uma linda e justa homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que estar conectados em oração e fazer nossa parte com essas adaptações que estamos passando”, ponderou a gonçalense Veronice Silva, 43 anos.

Corpus Christi, do latim que significa Corpo de Cristo, é uma data escolhida para celebrar o mistério da eucaristia, ou seja, o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo.